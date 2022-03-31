شمول المنطقة المحيطة لمندى الصابئة المندائيين بأعمال التطوير (صور)

وجه امين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الخميس، بشمول المنطقة المحيطة لمندى طائفة الصابئة المندائيين بأعمال التطوير ضمن رؤية نهضة بغداد.

وذكر بيان للامانة العامة ورد لـ السومرية نيوز، إن "امين بغداد استقبل الريش امه الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين ورئيس وعضو مجلس الشؤون في مكتبه اليوم وجرى خلال اللقاء استعراض مجموعة من الطلبات كان قد تقدم بها الضيوف.

واضاف البيان ان "امين بغداد وجه ملاكات دائرة المشاريع بأجراء الكشف على الموقع الرسمي لارض التعميد الخاصة بطائفة الصابئة المندائيين والكائنة على ضفاف دجلة قرب جزيرة الاعراس السياحية".



واشار الى ان "امين بغداد اكد بأن الاهمية الدينية التي يمتلكها الموقع الرسمي للطائفة يجعلنا امام مسؤولية تلبية رغبات القائمين عليه والمتمثلة بتطوير المكان واضافة لمسات الجمال ليليق بالمناسبات الدينية والاجتماعية التي تعقد هناك فضلا عن اكساء الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية له".