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المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يختتم اعماله برئاسة ابو الهيل

محليات

2022-03-31 | 12:22
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب يختتم اعماله برئاسة ابو الهيل
932 مشاهدة

اختتمت الامانة العامة لجامعة الدول العربية فعالياتها في بغداد بعقد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة مجاهد ابو الهيل وبحضور ممثلي الدول العربية والاتحادات والمنظمات للتصويت على توصيات اللجنة الدائمة للاعلام العربي.

وبارك رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب مجاهد ابو الهيل وفقاً لبيان، "نجاح انعقاد اجتماعات الامانة العامة لجامعة الدول العربية في بغداد لمناقشة جملة مواضيع مهمة وحساسة ترتبط بقطاع الإعلام في الوطن العربي، وشهدت تفاعلا من قبل الدول المشاركة في الفعاليات التي تأمل ان تستمر من خلال مبادرات ولقاءات اخرى يجري التنسيق لها بالتعاون مع الجامعة للتركيز على المواضيع المهمة والحيوية في بلداننا العربية".
 
وشدد ابوالهيل على "اهمية حضور المعنيين بتلك الاجتماعات وهم وزراء الاعلام ألعرب في الدول الاعضاء في المكتب التنفيذي للمجلس"، مسجلاً عتبه وعتب العراقيين على "كافة الوزراء الذين ارسلوا ممثلين عنهم في تلك الاجتماعات لان بغداد بكامل عافيتها الامنية واناقتها الحضارية كمدينة نصر وسلام".

كما شكر ابو "الهيل الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية احمد رشيد خطابي على حضوره لبغداد وتواجده فيها طوال فترة انعقاد الاجتماعات".

الى ذلك، قال رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد خلال كلمته إن "هذه الفعاليات العربية تأتي انسجاما مع رؤية وسياسة الدولة العراقية في الانفتاح والتفاعل مع القضايا والهموم العربية والاقليمية المشتركة"، مضيفا ان "العراق حرص على الالتزام بمخرجات وبنود الاجتماعات السابقة في الدورات الاعتيادية لجامعة الدول العربية في قطاع الإعلام والاتصال وفي مقدمتها (القضية الفلسطينية والاستراتيجية الإعلامية العربية والتصدي لظاهرة الارهاب ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف كما دعم التميز والابتكار العربي فضلا عن التعليم و الثقافة والصحة، وليس انتهاء بالخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة)".

من جهته تحدث السفير احمد رشيد خطابي الامين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، عن "اهمية انعقاد هذه الاجتماعات ومناقشة جملة من القضايا المهمة المدرجة في جدول اعمال الامانة العامة لجامعة الدول العربية"، مضيفا "اننا نحيي كل الجهود التي اسهمت في نجاح هذه الفعاليات العربية".

بدوره تحدث رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي نبيل جاسم "اهم التوصيات التي اعدتها اللجنة خلال اجتماعها السابق وركزت فيه على العديد من المحاور المهمة وبما يتعلق بقطاع الإعلام كالخطة الاستراتيجية للإعلام العربي والقضية الفلسطينية وجائزة الابداع وتوصيات اخرى عديدة".
 
واختتم المكتب اجتماعه بعد التصويت على التوصيات المرفوعة اليه من قبل اللجنة الدائمة للإعلام العربي والاخذ بمقترحات الدول العربية عليها، فضلا عن مناقشة آليات انضاجها بشكل يتلاءم والحاجة لها لتطبيقها بشكل عملي.

يذكر ان جامعة الدول العربية/ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب  اختار مجاهد ابوالهيل رئيساً له للفترة 2021/ 2022.
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