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ذي قار.. وضع خطة متكاملة لمشاريع البنى التحتية

محليات

2022-03-31 | 12:39
ذي قار.. وضع خطة متكاملة لمشاريع البنى التحتية
المصدر:
السومرية
281 مشاهدة

بحث محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ، اليوم الخميس، مع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي خطة متكاملة لمشاريع البنى التحتية في المحافظة للعام 2022.

وقال المحافظ في بيان وررد لـ السومرية نيوز، ان " الاجتماع اسفر عن وضع خطة متكاملة لمشاريع البنى التحتية في المحافظة لسنة 2022 ، موضحا ان "الامين العام وجه بان تتضمن خطة العام الحالي مشاريع لكافة الوحدات الادارية وان يتم توزيعها وفقا للكثافة السكانية لكل قضاء او ناحية ".

واضاف المحافظ ان "اهم ما تم التوصل اليه الاجتماع الاتفاق على ان تخلق تلك المشاريع فرص لتشغيل الشباب من ابناء المحافظة كمشاريع مدينة اور السياحية ، واكمال كورنيش الناصرية ، و معمل تدوير النفايات ،والاتفاق على ان تكون للجامعات في محافظة ذي قار حصة من خطة هذا العام من مشاريع تنمية الاقاليم ومشاريع صندوق الاعمار ".

واشار الى انه "تم الاتفاق على دعم الجانب الامني بتشييد بناية لقيادة شرطة ذي قار بموقع ملائم من الناحية الامنية ، فضلا عن الاهتمام بجانب السلامة عبر دعم مديرية الدفاع المدني بتزويدها بسيارات اطفاء جديدة واكمال المباني المتلكئة منذ سنوات، وان تشمل خطة العمل انشاء مباني جديدة لعدد من الدوائر الحكومية تلائم احتياجات وزخم المراجعين كدائرتي الضريبة والبلدية ".

واكد محافظ ذي قار "الاهتمام بالقطاع السياحي في ذي قار ببناء مسرح مفتوح في مدينة اور السياحية الجديدة لتكون بذلك قبلة سياحية مرموقة ، وانشاء ثلاث حدائق رئيسية على مستوى المحافظة لتكون رئة ومتنفسا بيئيا للمحافظة وملتقى اجتماعي لاسرها وشبابها ، اضافة الى تطوير شوارع ومحاور المدن وتشييد ثلاث بوابات رئيسية للمحافظة، والاستمرار بمشاريع " الارض المخدومة " وتكرار التجربة في عدة مدن".
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