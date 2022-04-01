بمشاركة 15 فرقة اطفاء.. اخماد حريق "مهول" في العاصمة بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن كبير بمساحة (500) متر مضاف إليه بناء باستخدام الواح السندويج بنل سريع الاشتعال مخالف متخذ لخزن وبيع المواد الغذائية في منطقة ساحة اللقاء ببغداد بمشاركة 15 فرقة اطفاء واشراف من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وتابعت، "حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران المشتعلة داخل المخزن المحترق المملوء بالبضائع الغذائية والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني فيما يخص الخزن الأمن، أذ بذلت فرق الاطفاء جهود كبيرة لمنع خطر انتشار الحريق الى الدور والشقق السكنية القريبة من موقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وأشارت إلى أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المخزن المحترق".