تسجيل حدوث هزة أرضية في السليمانية

اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، عن تسجيل حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 11:38:58 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3'3) درجة حيث تبعد ( 9) كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية ".

واضافت، "هذا ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعت "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".