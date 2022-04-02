فرق الدفاع المدني تخمد النيران في "مخازن" العبيدي

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "استنفرت جهد فرق الإطفاء في جانب بغداد الرصافة لإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدة مخازن تجارية مشيدة جزء منها من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذة لتجارة المواد الإنشائية و الديكور يجاورها مطحنة حبوب في منطقة العبيدي شرقي بغداد، بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأشارت إلى أن فرقها "بذلت جهوداً كبيرة وعمل مضني حتى تمكنت من ايقاف انتشار النيران الى المخازن والبنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر حتى الوصول إلى قلب النار واخمادها وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وطلبت المديرية، "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".