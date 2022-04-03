الصحة تطلق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيع ثلاث فئات من خريجي العام الماضي

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020-2021 للدورين الأول والثاني.

أنقر هنا



لتفقد رابط الاستمارة