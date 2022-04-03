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زيدان يبحث مع السفير الايطالي امكانية فتح افاق التعاون القضائي بين البلدين
محليات
2022-04-03 | 04:06
496 مشاهدة
أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، السفير الايطالي في العراق ماوريتسيو كريكانتي.
وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "زيدان استقبل السفير الايطالي في العراق وبحث معه امكانية فتح افاق التعاون القضائي بين البلدين".
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