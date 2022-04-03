التربية تعتزم تطبيق آليات جديدة بشأن امتحانات هذه المراحل

تعتزم وزارة التربية، الخروج بآلية جديدة للامتحانات النهائية للمراحل الأربع الأولى من المرحلة الابتدائية.

وقـال مدير عـام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "الوزارة تدرس إعادة العمل بالامتحان الــوزاري للصف السادس الابتدائي ضمن العام الدراسي الحالي"، مضيفا أنه "تم أيضا تشكيل لجان مختصة للخروج بآلية جديدة للامتحانات النهائية للمراحل الأربع الأولى من الدراسة الابتدائية".

وتابع أن "الآلـيـة المـذكـورة تشمل مناقشة ما تم اتخاذه العام الماضي لهذه المراحل من نظام العبور وغيره، للبت في اعتماد آلية جديدة تخص هذه المراحل"، مؤكدا أنه "سيتم إعلان البت في أمر الامتحان الوزاري والآلية الجديدة، بعد أسبوعين من الآن".

وأوضـح العكيلي، أن "الــوزارة كيفت منهاج مادة الرياضيات لمرحلة السادس الابتدائي، بالشكل الــذي يـتـلاءم مـع الـوضـع الـعـام للبلد"، مشيرا إلى أن "المديرية العامة للمناهج وجهت إعماماً يـلـزم مـديـريـات تـربـيـة بــغــداد والمـحـافـظـات، بـالـتـقـيـد بــالمــوضــوعــات المـطـلـوبـة مــن مــادة الرياضيات".