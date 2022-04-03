العمل: استكمال الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب المتقاعدين المضمونين

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اكملت كل إجراءات صرف الرواتب التقاعدية الخاصة بالمتقاعدين المضمونين لشهر نيسان 2022".وأضاف، أنه "تم ارسال قوائم صرف الرواتب والصكوك الى الادارة العامة لمصرف الرافدين يوم الثلاثاء الموافق 29-3-2022، الا ان تأخيرا حصل بموعد الصرف نتيجة اجراءات المقاصة التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع".وأشار البيان إلى أن "الدائرة بانتظار ايعاز الصرف من قبل الادارة العامة لمصرف الرافدين، إذ سيتم بعدها الاعلان عن إطلاق الرواتب في الصفحة الرسمية للدائرة في وزارة العمل ووسائل الإعلام حالما يتم اطلاقها من قبل المصرف".