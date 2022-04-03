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"احصائية مرعبة".. العراق يسجل 2000 حادث حريق كل شهر

محليات

2022-04-03 | 07:46
"احصائية مرعبة".. العراق يسجل 2000 حادث حريق كل شهر
714 مشاهدة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، حصيلة الحرائق المخمدة والأموال المنقذة التي نفذتها فرقها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عدد حوادث الحريق المخمدة من قبل فرق الاطفاء التابعة إلى مديرية الدفاع المدني العراقي في جميع أنحاء العراق عدا اقليم كردستان للربع الأول من العام الجاري 2022 للأشهر كانون الثاني وشهر شباط واذار، بلغ بمجملها (6049) ستة آلاف و تسعة و أربعون حادث حريق، أي ما يقارب (2000) حادث حريق لكل شهر، أما حوادث الانقاذ للمواطنين فقد بلغ عددها (80) حادث انقاذ، كذلك احصت المديرية واجبات الإسعاف حيث بلغت (28) ثمانية وعشرون واجب اسعاف".

وأشارت إلى أن "مجموع اقيام المواد المنقذة نتيجة حوادث الحريق بلغ (40,017,594,000) أربعون مليار وسبعة عشر مليون وخمسمائة وأربع وتسعون ألف دينار عراقي".

ولفتت إلى أن "فرق معالجة القنابل والمتساقطات الجوية التابعة إلى مديرية الدفاع المدني، نفذت ما مجملها رفع ( 19753) مقذوفا حربيا من خلال إجراء عمليات المسح الميداني في المناطق والقرى التي شهدت معارك عسكرية في الحروب التي خاضها العراق في الحقب السابقة خصوصاً بالمحافظات الواقعة على الشريط الحدودي الشرقي والجنوبي".

وأوضحت، أن "أهم سببين بارتفاع نسبة حوادث الحريق في العراق اولهما تذبذب التيار وتداخل الاسلاك الكهربائية العنكبوتية في المناطق السكنية والتجارية منها، والسبب الثاني، استشراء المخالفات البناء واضافات البناء باستخدام الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، إذ ان تلك الالواح تحتوي بين طيات المعدن مادة الفوم (الرغوة) شديدة الاشتعال وكذلك انتشار النيران عبرها يكون سريعاً جداً، ولها نواتج حريق غازية سامة قاتلة تسبب الخسائر البشرية اذا ما اشتعلت نيران الحريق فيها".

وبينت، أن "الواح السندويج بنل تعد عنيدة الاخماد تتطلب وقت طويل من فرق الدفاع المدني للتعامل معها واخمادها، حيث ان صفائح المعدن والمساند الحديدية الرافعة لتلك الالواح تتلوى وتتهاوى عند ملامستها النيران في حوادث الحريق، مما يؤدي الى انهيار المبنى بالكامل بغضون دقائق الأمر الذي يصعب عمليات الانقاذ والاخماد وتشكل خطر حقيقي وتحدي وعقبة كؤود أمام رجال الدفاع المدني".

وتابع البيان: "تؤكد مديرية الدفاع المدني أنها تسعى جاهدة لردع المخالفات حسب قانون الدفاع المدني المرقم (44) لسنة 2013 حيث بلغ عدد المغرمين من اصحاب المشاريع الى (223) مخالفاً حسب المادة ( 20 و 21 ) من قانون الدفاع المدني، فيما بلغ عدد المحالين من المخالفين الى محاكم الجنح والسادة القضاة التحقيق (772) مشروعا مخالفاً"، داعيةً "الجهات ذات العلاقة لأخذ دورها وعدم السماح بتشييد المباني واضافات البناء باستخدام الواح السندويج بنل سريع الاشتعال وكذلك إعادة تنظيم التسليك الكهرباء خصوصاً في منطقة السكنية ".
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