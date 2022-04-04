النزاهة تستقدم مدير عام مديرية المرور العامة الأسبق لارتكابه مخالفات

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بإصدار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام المُدير العام لمُديريَّة المرور العامَّة الأسبق، إضافةً إلى (4) ضُبَّاط مرورٍ آخرين؛ لوجود مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين مُديريَّة المُرور العامَّة وشركة (ملباور) الألمانيَّـة لتوفير متطلبات المرحلة الثانية للمشروع الوطني لتسجيل المركبات وإصدار إجازات السياقة.واضافت الدائرة أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.