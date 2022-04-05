انتحار منتسب اثناء واجبه في كربلاء

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بانتحار منتسب اثناء واجبه في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً في حماية شرطة الحرمين انتحر مساء اليوم بطلق ناري في محافظة كربلاء".

وأضاف المصدر أن "انتحار المنتسب جرى اثناء واجبه".