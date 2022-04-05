اعتقال "متاجر" بالآثار بحوزته تمثال و60 مسكوكة في واسط

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن اعتقال متاجر بالقطع الاثرية بحوزته تمثال اثري و 60 مسكوكة ذهبية في واسط.

وقالت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على احد المتاجرين بالقطع الاثرية في محافظة واسط وبالجرم المشهود وبحوزته تمثال اثرية و(60) قطعة مسكوكات نقدية جميعها تعود الى العصور القديمة".

وأضافت أن "عملية القاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص من مفارز الوكالة بمحافظتي الانبار وواسط واستدراج المتهم والقاء القبض عليه".