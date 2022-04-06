السجن 7 سنوات لمدير قسم المشاريع في محافظة نينوى - عاجل

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المتهم الهارب يعمل عضوا في اللجنة الرئيسية للإغاثة ولجان استلام إعمال إنشاء المخيمات حيث استلم مع بقية الأعضاء مبلغ قدره (خمسة مليار دينار عراقي) خصصت لبناء البنى التحتية لتلك المخيمات رافقتها مخالفات في عملية صرف المبلغ".وأضاف البيان، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرارها بالحكم على المتهم الهارب وذلك بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات استنادا لإحكام المادة 340 وبدلالة المواد (47 و48 و 49 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".