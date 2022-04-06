النزاهة تعلن استيفاء أكثر من ملياري دينار خلال 3 أشهر

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الدور الرقابي الذي تمارسه دائرة الوقاية في الهيئة بمتابعة الأموال المتأخرة التسديد التي بذمة شركات التخليص الجمرگي أسفرت عن تسديد أكثر من ملياري دينار خلال ثلاثة أشهر".وأضاف "نتيجة متابعة فريق عمل الدائرة مع الهيئة العامة للجمارك لموضوع استيفاء الرسوم المتأخرة المترتبة بذمة شركات التخليص الجمرگي منذ عام 2013 نجحت في استيفاء (2,230,765,000) دينار من تلك الديون خلال المدة من (1/12/2021 ولغاية 28/2/2022)".وأوضح البيان، أن "الهيئة العامة للجمارك أصدرت إعماما على مديرياتها كافة، لضمان إيقاف عمل الشركات التي بذمتها مستحقات مالية متأخرة ما لم تأت ببراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب والشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية"، مشيرا إلى أن "تقريرا سابقا لدائرة الوقاية قدر مبالغ الرسوم المتأخرة بـ(40,000,000,000) دينار".