خلية الاعلام الامني: ضبطنا 100 حالة غش تجاري و105 معامل غير مرخصة

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن ضبط 188 من المتلاعبين بالأسعار.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي حضرته السومرية إن "1350 جولة اجريت لمراقبة اسعارالاسواق في جميع المحافظات"، مؤكداً أنه "تم ضبط 188 من المتلاعبين بالاسعار، اضافة الى ضبط 100 من حالات الغش التجاري".

واضاف انه "تم ايضا ضبط 105 معامل غير مرخصة"، لافتا الى ان "قيادات العمليات المشتركة كان لها دور في السيطرة على عمليات التهريب".

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد ان الحكومة اتخذت قرارات عدة من أجل الأمن الغذائي.

وقال مجيد في المؤتمر الصحفي انه "تم وضع سقف زمني لا يتجاوز شهر حزيران المقبل لدفع مستحقات الفلاحين"، مبينا انه "تم فتح استيراد كافة المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر".

وذكر، "لدينا موقع راقبني لاستقبال الشكاوى حول مفردات البطاقة التموينية".