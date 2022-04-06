لإضراره بالمال العام.. النزاهة تعلن عن استقدام عضو مجلس نواب سابق

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلسٍ نوَّابٍ عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسیماً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل بھا.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر استقدامٍ بحق أحد أعضاء مجلس النوَّاب؛ وذلك على خلفيَّة عدم مُوافقته على الإعلان عن تأجيرعلوة المواشي العائدة ملكيَّتها لمُديريَّة بلديَّة الحلة، عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق؛ ممَّا أدَّى إلى الضرر بالمال العام".

وأضافت الدائرة إنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المُعدَّل".