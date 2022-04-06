اندلاع حريق بأحد الفنادق وسط كربلاء - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخلت الفندق من النزلاء حال وصولها واستخدمت عجلة السلم لتعجيل الوصول الى سطح الفندق وطوقت وعزلت النيران ومنعت وصولها الى طوابق الفندق الخمسة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وأوضحت المديرية ان "سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة من الدفاع المدني".