أول تعليق من أياد علاوي بعد تدهور حالته الصحية - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، أجرى عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح التام".وتابع البيان، "يود الدكتور اياد علاوي ان يتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجميع المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية برهم صالح والسيد عمار الحكيم ونوري المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي ومسعود البارزاني ومسرور البارزاني، وجميع الفعاليات الرسمية والشعبية سواء الذين حضروا او اتصلوا للاطمئنان على صحته".وأتم، "كما يتقدم علاوي بجزيل شكره وتقديره للكوادر الصحية في مستشفى ابن سينا ببغداد وفي مقدمتهم الدكتور ياسر التميمي مدير المستشفى مؤكداً ضرورة تقديم الحكومة الدعم الكامل للكوادر الطبية والاهتمام بالقطاع الصحي بشكل عام وتوفير احدث الاجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم افضل الخدمات لابناء شعبنا الكريم".