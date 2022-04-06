المرور تحدد موعد توزيع اللوحات بين المواطنين - عاجل

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، موعد توزيع اللوحات المرورية بين المواطنين.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " الأحد المقبل هو موعد توزيع اللوحات بين المواطنين في موقع الغزالية ".