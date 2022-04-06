عمليات بغداد تعلن رفع كتل كونكريتية وفتح طرق مغلقة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن رفع كتل كونكريتية وفتح طرق مغلقة في مناطق عدة من العاصمة.

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان، إن "الجهد الهندسي للواء الرابع والاربعون فرقة المشاة الحادية عشرة باشر بالاشتراك مع مفرزة من نجدة الاعظمية وبإشراف مباشر من لجنة فتح الطرق ورفع التجاوزات وبحضور اللواء ممثل مكتب رئيس الوزراء برفع عدد من الكتل الكونكريتية وفتح زقاق (43، 45 ضمن محلة 306) في منطقة الاعظمية".

وأضاف البيان أن "الجهد الهندسي للواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكن بالاشتراك مع مفارز من (نجدة قاطع الرشاد، قاطع مرور بغداد الحديدة، امانة بغداد/الغدير) من رفع الكتل الكونكريتية لعدد من الازقة والمحلات (محلة 726 زقاق 56 قرب حسينية الحمزة، محلة 726 زقاق63، محلة 726 زقاق 72، محلة 726 زقاق 70 قرب مركز شرطة الرشاد، محلة 728 زقاق 21 حي 9 نيسان، محلة 730 زقاق 24) ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة".

ولفت البيان الى "فتح الشارع المؤدي الى مدرسة "الشيخ معروف الابتدائية" ضمن (محلة 208، زقاق 10) بجانب الكرخ وجاء ذلك بعد ورود مناشدة من الكوادر التدريسية للمدرسة اعلاه لوجود كتل كونكريتية تعيق حركة دخول العجلات الخاص بنقل الطلبة لها".