وزارة العمل تعلن صرف منحة الـ100 ألف دينار لهذه الفئة

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هيئة ذوي الإعاقة التابعة للوزارة أعلنت صرف منحة غلاء المعيشة البالغة 100 الف دينار، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء".ودعت الوزارة "المستفيدين من راتب المعين المتفرغ لمراجعة منافذ توزيع الصرف الالكتروني العائدة الى مصارف( الرافدين ،الرشيد، أشور ) لاستلام المنحة المالية اليوم الخميس الموافق 7ـ4ـ2022".وأشار بيان الوزارة إلى أن "الهيئة أعلنت إطلاق ملحق رواتب شهر اذار للمستفيدين الذين لم تطلق رواتبهم لشهر اذار الماضي بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الدفع الالكتروني، او تغير المعين وغيرها بالمراجعة ايضا لاستلام رواتبهم من تلك المنافذ".وأضاف البيان، أن "المنحة أُطلقت بعد استلام التمويل من وزارة المالية، فضلا عن تمديد صلاحية البطاقات الماستر كارد المنتهية صلاحيتها لشهر واحد فقط، تزامنا مع شهر رمضان المبارك لإطلاق رواتب المستفيدين التي لم يستلموا راتب شهر اذار"، داعيةً "المستفيدين من راتب المعين المتفرغ الذي تنتهي صلاحية بطاقتهم خلال الاشهر (2ـ3ـ4ـ 2022) لمراجعة مقر الهيئة في بغداد وأقسامها في المحافظات لتجديد البطاقات تجنبا لإيقاف رواتبهم".