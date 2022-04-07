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النجف.. تصنيع اول طرف صناعي ذكي في مركز الأطراف (صور)

محليات

2022-04-07 | 06:06
النجف.. تصنيع اول طرف صناعي ذكي في مركز الأطراف (صور)
944 مشاهدة

شهد مركز النجف الاشرف للمساند والأطراف الصناعية في مدينة الصدر الطبية في النجف الاشرف تصنيع اول طرف صناعي ذكي لمواطن كان قد تعرض لبتر يده اليسرى من أسفل مفصل المرفق جراء حادث سير كان تعرض له عام ١٩٩٧.

وقال مدير المركز جواد كاظم الكلابي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المواطن ياسر حسن وهو حداد سيارات كان قد راجع المركز اول مرة عام ٢٠٠٧ وتم حينها عمل طرف صناعي ثابت له وتم تبديله وإجراء اضافات وتصليحات عليه ولأكثر من مرة خلال هذه الفترة".
وتابع، انه "وفي ظل التطور الحاصل في مجال تصنيع الاطراف الذكية والمهارة والخبرة التي يتمتع بها العاملون في المركز وقيام إدارة المركز بتوفير جميع الامكانات و الدعم من أجل تقديم افضل الخدمات لمرضى المركز و بجهود كل من رئيس التقنيين الاقدم حيدر عبد مهدي و مهندس الاطراف و المساند امجد الموسوي تم تصنيع اول طرف صناعي ذكي علوي".
من جانبه، قال اخصائي المفاصل والتأهيل الطبي علي حمدي الدجيلي ان "هذه التقنية تعتبر من التقنيات المتطورة جدا على مستوى العالم و ذات تكلفة باهضة جدا تصل إلى اكثر من عشرة آلاف دولار للطرف الواحد، وقد تم توفيرها مجانا في مركز الأطراف في مدينة الصدر الطبية في النجف الاشرف".

واشار الى أن "مراحل عمل الطرف الصناعي الذكي تشمل عدة خطوات يتم فيها قياس اشارة العضلة و نشاطها الكهربائي بعد ذلك يتم اخذ طبعة للبتر و تمر هذه الطبعة بمراحل عديدة منها النحت والصب الاولي والثانوي واهمها تثبيت الاجزاء الالكترونية الحساسة داخل الطرف الصناعي الذكي ليخرج في النهاية بشكل لائق وفعّال يؤدي وظيفة الطرف السليم ليعطيه القدرة على حمل الاجسام عن طريق فتح و غلق الاصابع بالاشارات التي ترسلها العضلة الى اليد الصناعية كما يتضمن العمل تدريب المريض على استخدام الطرف".

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