التربية تُحدد تعليمات الاشتراك بالامتحانات العامة لطلبة المراحل المنتهية (وثيقة)

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة اصدرت اعماماً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ينص الآتي، (يحق لجميع تلاميذ الصف السادس الابتدائي المستمرين بالدوام للعام الدراسي الحالي الاشتراك بالامتحانات العامة "الوزارية".وتابعت الوزارة، "كذلك يحق لطالب الصف (الثالث المتوسط) وطالب الصف (السادس الاعدادي) بفروعه كافة الاشتراك بالامتحانات العامة "الوزارية" اذا كان ناجحاً في جميع الدروس أو إذا كان مكملاً في (درس واحد أو درسين أو ثلاثة دروس) في درجات السعي السنوي بعد إضافة درجة القرار وهي (10) درجات فقط".