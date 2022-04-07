رغم الأزمة.. شركة توزيع المنتجات النفطية تقرر رفع أسعار زيت الوقود (وثيقة)

وبحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، فقد "قررت شركة توزيع المنتجات النفطية تعديل اسعار منتوج زيت الوقود المجهز الى كافة معامل وشركات (القطاع الخاص والمختلط والقطاع العام ودوائر الدولة) ومن ضمنها معامل انتاج الاسفلت المؤكسد ما عدا معامل الطابوق لتصبح بسعر (350) دينار/ لتر".ووفقا للوثيقة، "فقد تقرر أيضا تعديل بيع الاسفلت ليصبح (425) دينار / طن، اعتبارا من بداية الشهر الحالي".وتشهد بعض المحافظات العراقية ازمة وقود كبيرة منها كركوك ونينوى، حيث شهدت محافظة كركوك تظاهرات كبيرة ضد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية احتجاجا على شح المنتجات النفطية في المحافظة.