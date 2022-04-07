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اندلاع حريق داخل معمل جنوبي بغداد
محليات
2022-04-07 | 13:46
2,369 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الخميس، باندلاع حريق داخل معمل جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع مساء اليوم داخل معمل حلويات في منطقة الدورة ببغداد".
وأضاف المصدر ان "الدفاع المدني ارسل 4 فرق للسيطرة على النيران".
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