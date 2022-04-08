الهجرة تعلن عودة عشرات النازحين إلى يثرب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "وكالة" عثمان الغانمي "اشرف على عودة (١٤) أسرة مكونة من (٥٣) نازحاً من مخيم اشتي في محافظة السليمانية الى ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين بالتنسيق مع فرع الهجرة هناك".ودعا الغانمي، وفق البيان، الى "الاستمرار بدعم النازحين ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم حتى بعد عودتهم الى مناطق سكناهم الأصلية".وأشارت الوزارة، إلى "استمرار عودة النازحين طوعاً وفق خطة معدة لهذا الغرض بعد إنجاز الإجراءات المتعلقة بعودتهم".