الداخلية: توقيف عدد من الضباط لمخالفتهم هذه التعليمات

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تم توقيف عدد من الضباط وايداعهم التوقيف وتشكيل مجالس تحقيقية في جهات انتسابهم في وزارة الداخلية المخالفين لتوجيهات الوزارة التي تنص على عدم نشر صورهم بالزي العسكري ومعلوماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ".واضافت ان " هذا سيكون سياق ثابت وتوجيه ثابت للجميع، يمنع منعا باتا نشر صور ومعلومات الضباط المنسوبين لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي".