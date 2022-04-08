المالكي: لا يمكن السكوت عن ادارة القناة العراقية وهي تؤوي المنحرفين

وقال المالكي في تغريدة على "توتر" تابعتها السومرية نيوز: "لا يمكن السكوت عن ادارة القناة العراقية وهي تؤوي المنحرفين والبعثيين والسيئين الذين بلغ بهم سوء الخلق الاساءة الى اكبر رمز وطني ديني وهو الشهيد محمد باقر الصدر".واضاف: "لذلك على مسؤول القناة وهيئة الاعلام والاتصالات تنظيف القناة من هؤلاء وعلى الحكومة ان تلاحق هؤلاء وتعاقبهم ولا تسمح لمؤسساتنا الدستورية الديمقراطية ان تكون ملاذا للمنحرفين".