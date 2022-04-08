المالكي: لا يمكن السكوت عن ادارة القناة العراقية وهي تؤوي المنحرفين

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، انه لا يمكن السكوت عن ادارة القناة العراقية وهي تؤوي المنحرفين والبعثيين والسيئين.
وقال المالكي في تغريدة على "توتر" تابعتها السومرية نيوز: "لا يمكن السكوت عن ادارة القناة العراقية وهي تؤوي المنحرفين والبعثيين والسيئين الذين بلغ بهم سوء الخلق الاساءة الى اكبر رمز وطني ديني وهو الشهيد محمد باقر الصدر".
واضاف: "لذلك على مسؤول القناة وهيئة الاعلام والاتصالات تنظيف القناة من هؤلاء وعلى الحكومة ان تلاحق هؤلاء وتعاقبهم ولا تسمح لمؤسساتنا الدستورية الديمقراطية ان تكون ملاذا للمنحرفين".