بذكرى استشهاده.. الزاملي: يجب استحضار جميع نظريات الشهيد الصدر

وقال الزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، "نعزي الأمة الإسلامية والشعب العراقي في ذكرى استشهاد فيلسوف ومفكر العصر السيد الشهيد محمد باقر الصدر "قدس" واخته العلوية آمنة بنت الهدى رضوان الله تعالى عليهما، والتي تزامنت مع ذكرى زوال حكم الطاغوت والاستبداد المتمثلة بزمرة البعث الصدامي".وأضاف الزاملي ان "العراق اليوم احوج ما يكون للسير على خطى القادة والرموز والمجاهدين الذين بذلوا أنفسهم لإعلاء كلمة الله والدفاع عن الدين والعقيدة والوطن ، كسماحة الشهيد الصدر الأول " قدس " الذي قدم حياته ثمناً لحرية وكرامة شعبه ، واننا اذ نستذكر بكل ألم ذكرى استشهاده ، علينا استحضار كل نظرياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية و معاني الجود بالنفس والمواقف البطولية والدروس في مواجهة الطغيان والجبروت ، والتي أصبحت نبراسا لجميع شهداء العراق ممن وقفوا بوجه الطاغوت الصدامي".ولفت إلى أن "اقل ما يقدمه العراقيون اليوم لتضحيات رموزه وقادته هو السير على نهجهم برفض كل أنواع التبعية للغير والدفاع عن كرامة بلدهم والسعي لرفعته وسموه وتقدمه بين بلدان العالم والاستفادة من هذا الكنز الإنساني والعلمي والجهادي لاحداث تغيير واصلاح حقيقي في الواقع الذي نعيشه اليوم والمساهمة الجدية في بناء البلد والتخلص من الفساد والمفسدين".واختتم الزاملي، "بالدعاء للباري عز وجل ان يرحم جميع شهداء العراق ويمن على بلدنا بالامن والأمان ويرفل تحت رايته جميع اديانه واطيافه وابنائه بالخير والبركات والتطلع لغد مشرق".