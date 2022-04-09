النجف تسجل 150 حالة اختناق إثر العاصفة الترابية

أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم السبت، تسجيل 150 حالة اختناق إثر العاصفة الترابية في المحافظة.

وذكر إعلام الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مستشفيات المحافظة استقبلت 150 حالة اختناق إثر العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة".