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قتلى وجرحى بانفجار "عرضي" في السليمانية
محليات
2022-04-09 | 09:08
5,406 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل وجرح 14 شخصاً؛ جراء انفجار "عرضي" في محافظة السليمانية.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل، فيما أصيب 13 آخرين؛ نتيجة انفجار عرضي داخل معمل للحديد في محافظة السليمانية".
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