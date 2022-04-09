امانة بغداد توجه دعوة لـ"المواطنين والمثقفين واصحاب الذوق الرفيع"

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تدعو المواطنين والمثقفين واصحاب الذوق الرفيع لحضور امسية رمضانية فنية في زقاق المتنبي لعرض مونودراما الشارع بعنوان "يوم حلّق الكنّاس عبد الباسط في ساحة الطيران"، يومي ١٤ و١٥ من شهر نيسان الجاري في الساعة التاسعة مساءً وهي تجربة اخراجية للدكتور حسين علي هارف تنتجها امانة بغداد".وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتي "احياءً للمدينة ثقافياً وفنياً واثراءً وتأصيلاً للهوية البغدادية".