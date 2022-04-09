برلماني يوجه دعوة للكاظمي بشان حصة الطحين في كردستان

وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة التجارة ورغم كثرة الوعود التي قدمتها بشأن استكمال توزيع مادة الطحين لمواطني الاقليم، لكن تلك الوعود ذهبت ادراج الرياح رغم انتهاء ثلث العام الحالي"، مبينا ان "مواطني الاقليم لم يستلموا الا ربع حصة الشهر الأول أما بقية الاشهر فلم تصل اي حصة من مادة الطحين للاقليم".واضاف، ان "الاقليم كجزء من العراق والمنطقة والعالم يعاني ظروفا اقتصادية صعبة نظرا للازمات الاقتصادية التي يعيشها الجميع بسبب اوضاع كورونا والحرب الروسية والصراعات الاقليمية والسياسية، ما انعكس سلبا على الوضع المعيشي لكل المواطنين، بالتالي فإن مفردات البطاقة الغذائية وخصوصا مادة الطحين تعتبر رغم قلتها مصدر اعانة للعائلات الفقيرة ومتوسطة الدخل".وتابع شنكالي، ان "التلكؤ الحاصل حاليا من قبل وزارة التجارة وعدم الإيفاء بالوعود يجعلنا أمام موقف انساني واخلاقي في مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل في هذا الملف وإنصاف العوائل المتضررة من تلك الإجراءات غير الصحيحة".