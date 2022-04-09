انهيار أجزاء من بناية تجارية وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بانهيار أجزاء من بناية تجارية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "بناية تجارية في الكرادة تعرضت اجزاء منها مساء اليوم للانهيار".

وأضاف المصدر أنه "لم تسجل اصابات تذكر".