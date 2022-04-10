منها الموافقة على منح حزب جديد إجازة تأسيس.. مجلس المفوضين يصدر جملة من القرارات

أصدر مجلس المفوضين جملة من القرارات منها الموافقة على منح حزب جديد إجازة تأسيس، ليبلغ عدد الأحزاب المجازة (265) حزبًا.

وقال الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفوضية الانتخابات تستمر بمتابعة إجراءات استحصال الغرامات المالية لـ (192) مخالفة خرق نظام الحملات الانتخابية لاستيفائها وتسليمها الى خزينة الدولة، إذ تتفاوت نسبة المخالفات في المحافظات بحسب حجم المحافظة وعدد المرشحين فيها لذا سجلت المفوضية أعلى نسبة مخالفة في محافظة بغداد".

واضاف انه "ومن جملة قرارات مجلس المفوضين استمرار المفوضية بعملية توزيع بطاقة الناخب البايومترية للتصويت العام والخاص في مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية وبحسب الرقعة الجغرافية فضلًا عن استمرارها بالتسجيل البايومتري للناخبين غير المسجلين سابقًا والمواليد الجدد".

على صعيد آخر صادق مجلس المفوضين على توصيات ومخرجات الورشة الخاصة بمناقشة تقرير المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) وتقرير جامعة الدول العربية وبعثة الإتحاد الاوربي وتقرير المنظمات المحلية التي أشادت بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتنظيمها مع الإشارة الى وجود بعض الملاحظات المسجلة على مجريات العمل لغرض تفاديها في الاستحقاقات المقبلة، وفقا للبيان.

وتابع، "ستنطلق عملية توزيع مكافآت موظفي الاقتراع المشاركين في الانتخابات البرلمانية لعام 2021 في مكتبي الكرخ والرصافة / بغداد يوم الاثنين الموافق 11/4/2022 في مقر خزينة محافظة بغداد، إضافة إلى استمرارها في التوزيع لما تبقى من المحافظات الأخرى".