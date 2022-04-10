الرافدين يقرر الغاء شرط الكفيل في التقديم على السلف لهذه الفئات

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر الغاء شرط الكفيل في التقديم على سلف 5 مليون و 10 مليون وبضمانة بطاقة الماستر كارد".واضاف ان "ما زاد عن 10 مليون ولغاية 25 مليون يكون بكفالة كفيل موظف واحد اما مازاد عن 25 مليون لغاية 50 مليون يكون بكفالة كفيلين موطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا على ان يغطي 50 بالمئة من راتب مبلغ القسط والفائدة".واشار البيان الى، ان "المصرف قرر قبولة كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لكافة انواع السلف والقروض".