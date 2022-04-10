محافظ ذي قار يرفض إعفاء مدير بلدية الناصرية من منصبه

وقال الغزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجموعة التي تجاوزت اليوم، على موظفي الدولة ستتم ملاحقتهم قضائيا وسيعتقلون وفقا للقانون كما تم اعتقال المبتزين من قبل"، مردفاً "نحن ماضون بتنظيف بلدية الناصرية من المبتزين ، وان الجماعات التي تعترض على التغييرات الادارية فيها لا يمثلون المتظاهرين بل هم مجموعات مرتبطة بجهات مستفيدة من الفساد السابق".واكد، ان "ذي قار مرت بظروف استثنائية ادت الى ضعف الاجراءات الامنية في بعض مفاصلها، وتسلق بها البعض على اسم التظاهر لتحقيق مكاسب شخصية"، مشدداً بالقول "لكننا حسمنا امرنا الان بالمضي باعادة هيبة الموظف ودوائر الدولة"، مبيناً أن "إعادة هيبة الدولة تحتاج الى وقت طويل واجراءات مدروسة ، وانه سيمضي في هذا المجال بالقول والعمل لا بمجرد الحديث الاعلامي".وأشار إلى أن "الإجراءات الصارمة التي اتخذت مؤخراً بحق المبتزين والانتهازيين قلصت اعدادهم الى حد كبير، مستشهدا بعدد الذين تهجموا اليوم على البلدية اذ لم يتجاوزوا العشرة اشخاص فقط بعد ان كانوا مجموعات كبيرة تتدخل وتدير عمل البلدية في الخفاء".وكان مدير بلدية الناصرية قد تقدم في وقت سابق، بطلب اعفائه من منصبه على خلفية رفض عدد من الاجراء اليوميين لقرارات ادارية واقتحامهم للمديرية.