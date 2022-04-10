التربية تحدد موعد الامتحان النهائي لمراكز محو الأمية

حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، موعد الامتحان النهائي لمراكز محو الأمية لمرحلتي الأساس والتكميل للعام الدراسي 2021 – 2022.







وأضاف البيان، أن "الامتحان النهائي بالنسبة للمراكز المجتمعية سيكون يوم الثلاثاء 10/ 5/ 2022، وينتهي يوم الخميس 12/ 5/ 2022" . وذكرت الوزارة في بيان أنه "تم تحديد يوم الجمعة 6/ 5/ 2022 موعدا لبدء الامتحان النهائي في جميع مراكز محو الامية باللغة العربية واللغات الاخرى لمرحلتي الاساس والتكميل في بغداد والمحافظات، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث سيكون الامتحان بالمواد التالية (قراءة وحساب وثقافة عامة)".وأضاف البيان، أن "الامتحان النهائي بالنسبة للمراكز المجتمعية سيكون يوم الثلاثاء 10/ 5/ 2022، وينتهي يوم الخميس 12/ 5/ 2022" .

وأشار البيان الى ان "الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية للصفوف غير المنتهية الدور الأول تبدأ يوم الاثنين الموافق 16 / 5 / 2022 ويكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات".