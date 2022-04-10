الجنابي مشيداً بأمين بغداد: ندعم الإنجازات التي تحققت

أشاد النائب زياد الجنابي، الأحد، بعمل أمين بغداد المعمار علاء معن، مؤكداً دعمه للإنجازات التي تحققت في العاصمة.



وقال الجنابي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي نشيد فيه بعمل السيد أمين بغداد وما قدمه من إنجازات في العاصمة بغداد، نؤكد ضرورة أن يكون جمع التواقيع في البرلمان لأمور تقويمية وليس تصفية حساب".

وأكد الجنابي دعمه "لأمين بغداد وما حققه من إنجازات"، داعياً الى "النظر للإنجازات التي حققها الأمين في بغداد".

وتابع "الإنجازات واضحة في مناطق عدة من العاصمة منها شارع المتنبي وتطوير المحلات السكنية وحملات التنظيف"، مشدداً بالقول "لم أوقع أي شي يتعلق بأمانة بغداد".