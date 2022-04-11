النزاهة: الكمارك اعتمدت آلية جديدة للحد من تهريب العملة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "تطبيق الآلية الجديدة سيُسهم في إضعاف التعامل والتواطئ بين التاجر وضعاف النفوس من مُوظَّفي الحاسبة الگمرگيَّة، إضافةً إلى ضبط وعدم تهريب العملة الصعبة خارج البلاد، ومطابقة دخول البضائع من حيث العدد والنوع مع قيمة ما تمَّ سحبه من عملةٍ صعبةٍ من قبل التاجر من البنك المركزيِّ العراقيِّ".ودعت إلى "مفاتحة وزارة النقل والتشكيلات التابعة لها (البريَّة والبحريَّة والجويَّة) العاملة في المنافذ الحدوديَّة إلى ضرورة التعاون التام مع دوائر الهيئة العامة للگمارك؛ للتطبيق السليم للآلية الجديدة بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للبلد".وبحسب البيان، "تعتمدُ الآلية الجديدة الخاصَّة على مفاتحة دوائر وزارة النقل في المنافذ لتأييد صحَّة صدور (المنافيست)، وأوامر التسليم الخاصَّة بدخول الشاحنات، إضافةً إلى تأييد صحَّة الصدور في قاعدة بيانات الحاسبة الإلكترونيَّة ومفاتحة قسم تدقيق التعريفة الگمرگـيَّة؛ لغرض مُطابقة التصاريح الآليَّة واليدويَّة، والمطالبة بوصولات الرسوم كافة".