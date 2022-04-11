تحرك حكومي لتثبيت عقود هذه الوزارة على الملاك الدائم

وقال محمد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يعمل جاهداً منذ اليوم الاول لتسنمه منصب الوزارة في الدفاع والمطالبة بكافة ‏الحقوق الوظيفية الخاصة بموظفي الوزارة والدوائر العدلية كافة"، مؤكدا على "المساعي في تثبيت ‏جميع موظفي العقود في الوزارة من خلال ادراج اسمائهم ضمن موازنة 2022".واضاف انه "يتابع أي موضوع يصب في مصلحة الموظف وبصورة شخصية وباهتمام ‏كبير من اجل نيل كافة حقوقهم المشروعة ‏وبالسرعة الممكنة".