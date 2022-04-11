نائب ايزيدي يتحدث عن إبادة جديدة قد تطال مخيمات النازحين

وقال علي آغا في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الحكومة والمنظمات الإنسانية الدولية تتحمل المسؤولية الأخلاقية نتيجة الأوضاع الصعبة في مخيمات النزوح الخاصة بأهالي سنجار في إقليم كردستان، محذرا من إبادة بيئية جديدة قد تطالهم نتيجة تراكم النفايات في مخيمات النازحين في إقليم كردستان".واستنجد "بكل الجهات المعنية بضرورة توفير المستلزمات اللازمة للنهوض بواقع النازحين المزري، اذ ان النازحين يمرون بظروف صعبة بعد مغادرة المنظمات وعدم اهتمامها لظروف المخيمات".وانتقد علي آغا، ووزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، وقال، ان "الوزارة تهتم بعوائل الدواعش وتهمل عوائل النازحين".