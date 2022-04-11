التربية تعلق امتحان "الاجتماعيات" للصف السادس الابتدائي

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزارة قررت تعليق امتحان مادة الاجتماعيات لتلاميذ الصف السادس الابتدائي في الامتحانات العامة للعام الدراسي 2021 – 2022".وأضاف البيان، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة قررت تعليق امتحان مادة الاجتماعيات لتلاميذ الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي".وأوضح أن "الفحوص الداخلة في الامتحانات ستكون كالآتي : (التربية الاسلامية ، اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، العلوم)".