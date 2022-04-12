بالصور.. عاصفة ترابية قوية تعدم الرؤية في كربلاء

وقال المراسل: ان "عاصفة ترابية ورياح قوية ضربت محافظة كربلاء وتسبب بانعدام الرؤية على الطرق الخارجية".وأظهرت صور التقطتها عدسة السومرية نيوز، أجواء محافظة كربلاء، بعد العاصفة الترابية القوية التي ضربتها فجر اليوم.وفي الأيام الأخيرة، كثرت العواصف الترابية التي تضرب بغداد وبقية المحافظات الأخرى، مع قلة التشجير في الشوارع الرئيسة وأطراف المناطق.وعزت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق، كثرة العواصف الترابية إلى قلة حدوث الأمطار، والتصحر، الذي يضرب البلاد بشكل عام.