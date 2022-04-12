التربية توضح حقيقة الدخول الشامل للسادس الإعدادي

كشفت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، حقيقة الدخول الشامل للصف السادس الاعدادي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر فاروق السعدون، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الوزارة اعتمدت شمول الطلبة الناجحين في درجات السعي السنوي، والمكملين بثلاثة مواد دراسية مع إضافة 10 درجات (القرار) على السعي، كشرط للمشاركة بالامتحان الوزاري للعام الدراسي الحالي".

ونفى السعدون أن "يكون هناك أي توجه لشمول الراسبين بأكثر من 3 مواد أو اعتماد الدخول الشامل بالامتحان الوزاري، لأن ذلك لا يتناسب مع الشروط التي أعدتها اللجنة الدائمة للامتحانات، إذ تمت دراسة وضع العام الدراسي وإعداد الضوابط الخاصة بالامتحان الوزاري بناء على ذلك".

وأضاف أن "اللجنة الدائمة للامتحانات تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد الجدول الامتحاني الخاص بطلبة السادس الإعدادي الدور الأول، ومن المؤمل الإعلان عن مواعيد الامتحانات قريبا".