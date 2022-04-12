الدفاع المدني تصدر جملة ارشادات للحد من تأثير العواصف الترابية

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن هذه الارشادت تشمل الامور التالية:1- الأقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً قدر المستطاع حتى ولو داخل المناطق السكنية.2- الحيطة والحذر الشديد أثناء القيادة وخاصة على الطرق الخارجية واستخدام جميع الاضوية والاشارات اللازمة.3- ضرورة تهيئة الادوية الخاصة للذين يعانون من امراض الربو والازمات الصدرية سواء في المنازل او المستشفيات.4- الغلق التام لجميع شبابيك وأبواب المنازل وذلك لتقليل دخول الغبار مع امكانية تشغيل مفرغات الهواء الى خارج البيت.5- عدم الأستهانة بأرتداء الكمامات وقت ذروة العاصفة الترابية حفاظاً على الجهاز التنفسي.6- توعية الأطفال بعدم خروجهم خارج المنزل.7- عدم التنقل ليلاً أو السفر خارج المدن لحين زوال العاصفة الترابية.8- الأكثار من ترطيب الوجه بالماء والأستنشاق للأنف.9- الحرص على توفير الطاقة الكهربائية لأستخدام المراوح ووسائل التبريد بالشكل الذي لا يؤثر على الصحة العامة.10- وجوب أرتداء النظارات الشمسية للمصابين بحساسية العيون.11- ضرورة وسرعة الأتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني المجاني ((115)) من كافة الشبكات عند حدوث اي طارئ.