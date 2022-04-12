مطار النجف يستأنف حركة الطيران

وقال إعلام المطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مطار النجف الاشرف الدولي يستأنف حركه الطيران بعد توقف جراء العواصف الترابية.وفي وقت سابق من اليوم، أشار إعلام مطار النجف في حديث لـ السومرية نيوز، بالقول "اضطررنا لإيقاف الرحلات والملاحة الجوية لحين انتهاء العاصفة الترابية، بسبب أن مجال الرؤية بلغ أقل من 500 متر".وأضاف إعلام المطار، أن "مدى الرؤية إذا وصل لأكثر من 800 متر، فسنعيد فتح الأجواء وإعادة الرحلات داخل المطار".