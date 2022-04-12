اضراب للمحطات الأهلية.. طوابير طويلة أمام محطات الوقود في الديوانية

وقال مصدر محلي، لـ السومرية نيوز، إن "محافظة الديوانية تعيش ازمة وقود بسبب اضراب اصحاب المحطات الاهلية بعد رفع الدعم الحكومي عنهم".وبين المصدر، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية كانت تدعم المحطات بنحو 500 لتر من الوقود، لكن تم إيقاف العمل بهذا القرار؛ الأمر الذي دفع أصحاب المحطات الأهلية إلى الاضراب".وأشار إلى أن "الازمة بينت أثارها في الديوانية بسرعة كبيرة بسبب وجود محطتين حكوميتين فقط مقابل نحو 14 محطة أهلية".